GF VIP, Pago pensa ancora a Serena Enardu: "Ho paura di pentirmi"

Pago è entrato nella casa del Grande Fratello VIP cercando di capire quali siano, ad oggi, i suoi sentimenti per la ex fidanzata Serena Enardu.

I due si sono lasciati durante il loro falò di confronto a Temptation Island VIP: le motivazioni furono principalmente la vicinanza di Serena ad uno dei single conosciuti nel villaggio, ma anche alcuni problemi che esistevano, nella loro relazione, da diverso tempo.

Serena ha cercato il confronto con Pago durante le prime puntate del reality, ma il pubblico non le ha concesso di restare nella casa per una settimana, quindi i due si ritroveranno quando il cantante uscirà dal gioco. Pago, però, pensa ancora a Serena, tanto che è arrivato a sfogarsi con Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto.

Clizia, in primis, ha mostrato il suo appoggio a Serena, che le ha fatto cambiare idea quando è entrata al GF VIP: "Io quando c’è stato il televoto su di lei pensavo che tu avessi bisogno dei tuoi spazi, ma devo ammettere che lei invece aveva gli occhi di una donna innamorata che avrebbe fatto di tutto per riconquistarti" e Pago ha spiegato di essere molto confuso: "Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi."

Successivamente anche Paola Di Benedetto ha consolato Pago, spiegando la sua opinione: "Se una ragazza va a mettersi in una situazione mediatica del genere significa che è davvero confusa e non sa cosa vuole. Ma quando è venuta qui si vedeva che era convinta del suo sentimento."

"Lei ha sbagliato ad arrivare là in una condizione così delicata. Colpa mia anche di non averlo capito, ma se avessi saputo non avrei mai rischiato" ha risposto il cantante: "Mi ha fatto piacere vederla così. Però devo essere sicuro io adesso, non voglio avere ripensamenti in futuro."

Durante la loro conversazione, Pago è scoppiato in lacrime, tanto che Serena si è detta, sul suo profilo Instagram, dispiaciuta di vedere l'ex fidanzato così triste: "Non ce la faccio a vederlo così. Per fortuna ci sono donne come Clizia e Paola che gli stanno vicino e hanno capito."