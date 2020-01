Elettra Lamborghini scappa da un paparazzo con Giulia Salemi: "Volevamo comprare un pene"

Cosa hanno in comune Elettra Lamborghini, Giulia Salemi e Iconize? Ieri sera sono scappati da un paparazzo mentre cercavano di andare in un sexy shop!

Il tutto è stato documentato dalle Instagram Stories dei tre protagonisti, che hanno intrattenuto i loro followers raccontando la loro disavventura proprio mentre avveniva.

La prima story postata da Elettra inizia così: "Stiamo andando a comprare dei peni, dei peni di plastica" ha spiegato la cantante di Pem Pem mentre si trovava ancora in auto insieme ai due amici: "Ma abbiamo un paparazzo che ci ha fatto le foto prima che ci sta seguendo." Il racconto prosegue con Elettra che mostra il sexy shop, cercando una soluzione per andare nel negozio senza farsi vedere e fotografare.

"Quello è il nostro sexy shop, ma non andiamo perché non vogliamo che escano foto, ora andiamo in un bar e aspettiamo" ed Elettra, Giulia e Iconize effettivamente si sono rifugiati in un locale, fingendo che fosse quella la loro fermata finale.

Tra le prese in giro degli amici, che le sottolineano come lei stia comunque raccontando tutto su Instagram, Elettra continua a spiegare cosa sta succedendo: "Noi volevamo solo andare al porno shop."

Infine, comunque, dopo un po' di attesa, i tre sono riusciti a raggiungere il luogo designato e la Lamborghini ha festeggiato con un'ultima story: "Ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta!"

Tutto è bene quel che finisce bene!

