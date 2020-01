Britney Spears, i fan protestano per chiedere la revoca della custodia da parte del padre

Ieri presso il Tribunale di Los Angeles si è tenuta l’udienza per la custodia di Britney Spears: nel 2008 la popstar ha avuto un esaurimento nervoso per colpa del quale è stata affidata alla custodia del padre Jamie. Di recente, però, l’uomo si è dovuto scontrare con la madre della cantante, Lynn, la quale ha richiesto che venga revocata la custodia della figlia a suo padre in quanto lui non sarebbe più in grado di assolvere il suo compito di tutore a causa dei suoi gravi e ben noti problemi di salute.

L’udienza era chiusa al pubblico ma, nonostante questo, un folto gruppo di fan di Britney Spears ha protestato davanti al Tribunale al grido di “Free Britney”, ossia “Britney libera”, chiedendo a gran voce che la custodia della cantante venga revocata del tutto e non affidata alla madre, come quest’ultima vorrebbe.

“Free Britney” è diventato anche un hashtag e un trend topic sui social network, dove tantissimi altri fan si sono schierati a favore della revoca della custodia, sostenendo che la loro beniamina debba essere lasciata libera di riprendere il controllo della sua vita, senza altre interferenze, perché ormai avrebbe superato quel crollo psicologico di qualche anno fa. Secondo i fan, tra l’altro, la custodia avrebbe influenzato molto la vita di Britney, sia a livello personale che a quello professionale, per questo motivo per loro è giusto che adesso lei riprenda in mano la sua vita.

Secondo quanto riportato da The Blast, l’udienza si è conclusa con un nulla di fatto e qualsiasi decisione è stata rimandata alla prossima, che si terrà il 20 aprile. Nel frattempo, non sono giunti commenti da parte di Britney Spears sulla protesta dei suoi fan. L’anno scorso la cantante ha cancellato la sua residency a Las Vegas per curarsi in una clinica che si occupa di salute mentale: avrà davvero superato i suoi problemi? Secondo i fan ci sarebbe riuscita, ma ora l’ultima parola spetta al giudice del Tribunale di Los Angeles.

