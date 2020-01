Billie Eilish confessa: "Ho pensato al suicidio"

Billie Eilish è una delle giovanissime artiste più promettenti degli ultimi. Ma anche lei ha avuto dei problemi con la sua salute mentale, tanto che è arrivata a pensare al suicidio alla sola età di 16 anni.

La cantante è la prima artista nata nel nuovo millennio ad aver preso delle nomination ai Grammy, sei in totale, ed è stata intervistata al Gayle King Grammy Special, a pochi giorni dal 26 gennaio, data in cui si svolgeranno i Grammy Awards 2020.

Billie ha raccontato di aver sofferto molto all'inizio della sua carriera, soprattutto perché si è ritrovata con molti meno amici: "Ero così infelice. Infelice e senza gioia. Non vorrei essere troppo oscura, ma non pensavo davvero di arrivare ai 17 anni." Alla domanda se si sarebbe mai fatta del male da sola, ha risposto: "Sì, ci ho pensato una volta. Ero a Berlino, da sola in hotel e mi ricordo che c'era un finestra. Mi ricordo di essermi messa a piangere perché pensavo a come... il modo in cui stavo per morire."

Fortunatamente, la mamma di Billie, Maggie Baird, l'ha aiutata tantissimo, in terapia, gestendo meglio i suoi impegni e rifiutandone alcuni: "Mi chiedeva come stavo tutto il tempo."

Oggi, Billie, che ha 18 anni, è in pace con se stessa e vuole aiutare i fan che stanno passando i suoi problemi del passato: "Dico loro di prendersi cura di se stessi, di essere buoni e gentili nei propri confronti. Non fate cose che vi feriscono ancora di più e da cui non potete tornare indietro."

