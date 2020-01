Grammy Awards 2020: il tributo in onore di Kobe Bryant all'inizio della cerimonia

"Eccoci qua, tutti insieme, nella notte più importante per la musica, per festeggiare gli artisti che hanno fatto il loro meglio. Ma tutti noi siamo infinitamente tristi, perché oggi Los Angeles, l'America e l'intero mondo ha perso un eroe", è iniziata così la cerimonia della 62esima edizione dei Grammy Awards, presentata da Alicia Keys, vincitrice di 15 Grammy nel corso della sua carriera.

La cantante si è presentata sul palco in un scintillante abito argentato, e subito ha deciso di onorare Kobe Bryant, celebre ex giocatore dei Lakers. I Grammy 2020 si sono tenuti allo Staples Center di Los Angeles, che era praticamente la casa del cestista e dei suoi L.A. Lakers.

Una commossa Alicia Keys, mentre al centro del palco veniva mostrata una foto di Kobe, ha continuato il ricordo così: "Sono qui, con il cuore spezzato, nella casa che è stata costruita da Kobe Bryant" e gli applausi scroscianti della folla presente hanno fatto capire come tutto il mondo, anche in un'occasione di festa come i Grammy, si sia riunito per una tragedia così grave e triste.

"Ora, Kobe e sua figlia Gianna e tutti quelli che sono morti tragicamente sono nel nostro spirito, nei nostri cuori, nelle nostre preghiere, in questo edificio. Vorrei chiedere a tutti voi di prendervi un momento e di tenere tutti loro stretti a voi, e condividete la vostra forza e il vostro supporto con le loro famiglie" ha detto Alicia sul palco, chiedendo un minuti di silenzio per le vittime dell'incidente: "Non avrei mai immaginato di dover iniziare lo show così."