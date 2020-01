Demi Lovato torna ad esibirsi ai Grammy Awards 2020 dopo l'overdose, ma l'emozione la fa sbagliare

I Grammy Awards 2020 sono stati anche un palcoscenico di ritorni: come Demi Lovato, che ha presentato il suo nuovo singolo Anyone.

Per la cantante, questa è stata un'esibizione difficilissima, in quanto questo brano è stato scritto come un "grido d'aiuto". Anyone, infatti, è stata concepita e registrata solamente quattro giorni prima dell'overdose che, nell'estate del 2018, ha colpito Demi.

Emozionatissima, la Lovato è salita sul palco, da cui mancava dal 2017, e ha iniziato a cantare. Ma le sensazioni che provava dovevano essere davvero forti, tanto che si è fermata e ha chiesto al musicista, sul palco insieme a lei, di fermarsi e ricominciare da capo il brano. Demi è scoppiata a piangere proprio mentre cantava, anche per il forte significato che Anyone ha per lei.

La cantante non andava ai Grammy da ben 3 anni, da quando il suo album Confident era stato nominato come Best Pop Vocal Album. Nel 2019, invece, Demi aveva condiviso con Christina Aguilera la nomination per Best Pop Duo/Group Performance con Fall Line.

Questo è sicuramente stato un grande ritorno per Demi: dopo qualche mese di rehab, la cantante si è detta finalmente libera e felice. Oltre alla nuova musica a cui sta lavorando, la cantante sarà nell'ultimo episodio di Will & Grace, e canterà l'inno americano al Super Bowl, che si terrà il 2 febbraio all'Hard Rock Stadium di Miami.

