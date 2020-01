Grammy Awards 2020: Lewis Capaldi seduto sul water prima del red carpet

Lewis Capaldi (23 anni), in nomination per l'ambitissimo premio per la categoria "Song of the Year" con il suo singolo "Someone You Loved", ha pensato di non far passare inosservata la sua partecipazione all'evento musicale più prestigioso dell'anno che si è tenuto domenica sera.

Il cantante di "Before You Go", infatti, poco prima del red carpet, ha postato sul suo account Twitter una divertente foto di se stesso seduto sul water con i pantaloni abbassati, mentre sorride e mostra il pollice alzato ai fan. Sullo sfondo, ben in vista, due rotoli di carta igienica.

Lewis, nella didascalia che accompagna la foto, ha scritto ironicamente: "#GRAMMYS BABY!!".

Il cantante di origini scozzesi si è presentato all'evento con un look decisamente casual: ha scelto infatti di indossare una maglietta bianca abbinata ad una giacca e un paio di pantaloni scuri. Lewis ha continuato a scherzare anche quando è stato intervistato sul red carpet, facendo riferimento alla sua stazza e a come avrebbe festeggiato il suo successo.

La 62esima edizione dei Grammy Awards quest'anno ha visto Lizzo in testa con ben 8 nomination, tra le quali le nomination per album e canzone dell'anno. Billie Eilish, la cantante più giovane della storia dei Grammy, ha ricevuto delle nomination in tutte e quattro le categorie principali; Ariana Grande ha ottenuto 5 nomination per il singolo 7 Rings e l'album Thank U, Next; mentre Taylor Swift ne ha guadagnate 3.

(Credits photo: Twitter/LewisCapaldi)

