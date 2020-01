Grammy 2020, Camila Cabello fa commuovere suo padre con una dedica speciale

Camila Cabello è salita sul palco dei Grammy Awards 2020 ed ha eseguito “First Man”, brano tratto dal suo secondo album realizzato in studio, "Romance".

Vecchi video girati fra le mura domestiche sono stati riprodotti sullo schermo, durante l’esibizione della commovente canzone dedicata a suo padre, che era seduto tra il pubblico. L’artista ha percorso tutto il palco per raggiungerlo in prima fila e afferrare la sua mano, facendo commuovere anche il pubblico. "Nei miei momenti più deboli in cui mi sono sentita persa sul palco, mi ha insegnato ad usare il mio dolore", ha scritto Cabello su Instagram. "È un eroe per me e lo sarà per sempre."

Prima dello show, anche la Cabello ha omaggiato la leggenda del basket Kobe Bryant, scomparso poche ore prima dei Grammy, in un incidente a bordo del suo elicottero.

La cantautrice è in nomination per la performance di duo/gruppo pop, insieme al fidanzato Shawn Mendes, con il brano "Senorita".

La 22enne a dicembre ha pubblicato il suo secondo album, "Romance" che ha debuttato al terzo posto nella classifica Billboard 200 ed è diventato disco d’oro dopo aver venduto 600.000 nel giro di un mese. "Romance", che mixa pop tradizionale con stili latini, ha raccolto oltre 770 milioni di stream e 315 milioni di visualizzazioni video con i singoli "Shameless", "Cry for Me", "Liar" e "My Oh My”.

