Camila Cabello ai Grammy Awards senza Shawn Mendes: è già finita?

Uno dei momenti più commoventi della serata di premiazione ai Grammy Awards è stata senz'altro la dedica di Camila Cabello a suo padre Alejandro.

La cantante di "Senorita", che a sorpresa non si è presentata alla cerimonia con il suo (forse "ex") fidanzato Shawn Mendes, scendendo dalle scale del palco, si è avvicinata a suo padre Alejandro dedicandogli ogni singola parola del brano "First Man", mentre in video scorrevano le immagini della sua infanzia.

Tutto molto commovente. Intanto, però, l'assenza del fidanzato Shawn Mendes non è passata inosservata, soprattutto perché i due erano stati nominati insieme per la miglior performance e il miglior duo pop per il brano "Senorita". Inoltre va detto anche che lui è arrivato alla cerimonia da solo, in perfetta versione single.

Ma cosa sta succedendo tra i due? L'amore nato la scorsa estate è già finito? Forse si... o forse no, ovviamente i rumors hanno iniziato subito a circolare. In realtà pare che Camila e Shawn siano stati poi avvistati insieme all’after party.

Insomma, la coppia potrebbe non essere ancora scoppiata. Ma qualcosa di strano tra i due c'è e il dubbio di una possibile "crisi" resta.

(Credits photo: Instagram/camila_cabello)

