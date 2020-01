Selena Gomez accusa Justin Bieber: "Sono vittima di abusi"

Selena Gomez e Justin Bieber si sono lasciati da ormai più di due anni e il cantante si è anche sposato recentemente con Hailey Baldwin.

La Gomez, però, in un'intervista all'Indipendent, è tornata a parlare dell'ex fidanzato. E lo ha fatto lanciando delle pesanti accuse nei confronti di Justin, con il quale ha avuto una relazione tra il 2010 e il 2018, con varie fasi in cui si lasciavano per poi rifidanzarsi.

"Era molto pericoloso mentalmente mettersi nella parte della vittima" ha raccontato la cantante: "Non sono irrispettosa nel raccontarlo, mi sento vittima di abusi."

Selena ha parlato della sua relazione travagliata con Bieber anche nella canzone Lose you to love me, che fa parte del suo ultimo album, Rare, uscito il 10 gennaio 2020. Sempre nell'intervista, parlando di questo brano, che è stato difficile superare quel periodo difficile di cui parla: "Non è una canzone di odio. Ho vissuto qualcosa di bello ma che è stato difficile, e sono contenta che sia finita… Ho dovuto trovare un modo per capirlo da adulta. E ho dovuto capire le scelte che stavo facendo."

