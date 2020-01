Fedez lecca il piede di Chiara Ferragni: il video fetish è virale

"Cosa ti piace di lei?". È questa la didascalia che accompagna un video pubblicato dai Ferragnez su TikTok. Nel filmato, l'influencer più famosa in Italia mostra al marito alcune parti del suo corpo, per capire cosa piace di più a lui. La lingua no, gli occhi no, i capelli no. A Federico piacciono i piedi di Chiara. Esatto... il cantante ha un amore fetish per i piedi di sua moglie. E gli piacciono talmente tanto che inizia a leccarli. Guadate con i vostri stessi occhi.

Il video è molto ironico. Tanti fan hanno apprezzato, altri come sempre hanno avuto da ridire. Alla fine, però, qualsiasi cosa facciano Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leo finisce sempre sui giornali.

