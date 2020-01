Madonna sconvolge i fan: "Com'è il pene piccolo? Non lo so, mai provato"

Madonna è sempre pronta a suscitare le reazioni dei suoi fan. Prima la polemica delle 10 date del Madame X tour annullate, tra cui una solamente 45 minuti prima dell'inizio dello show, ora alcune dichiarazioni fatte proprio durante un concerto.

La cantante era a Londra, al Palladium, e ha iniziato a intrattenere il pubblico con un argomento... bollente. La domanda rivolta ai suoi fan è stata fatta senza mezzi termini: "Come definireste un pene piccolo?"

Ma è la risposta che ha spiazzato tutti: "La risposta è che non vorrei saperlo. Non sono mai stata con un uomo che ce l'aveva piccolo" e ha concluso così: "Le dimensioni contano. Non fate finta di non saperlo."

Poco dopo, Madonna ha preso la birra di una persona presente nel pubblico, ne ha preso un sorso e, restituendola, ha dichiarato: "Abbiamo appena condiviso le malattie sessualmente trasmissibili." Ma ha anche commentato le sue abilità sessuali: "Sono molto brava sulle ginocchia, riesco a stare piegata anche venti minuti."

