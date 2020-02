Vasco Rossi: a Zocca le luminarie di Albachiara per il compleanno del rocker

Era il 7 febbraio 1952: a Zocca nasceva Vasco Rossi. Il suo paese natale ha deciso di festeggiare il 68esimo compleanno del rocker italiano allestendo nel centro della cittadina delle luminarie con il testo di ‘Albachiara’, uno dei brani più celebri e amati di Vasco.

La canzone Albachiara, tra l'altro, ha compiuto 40 anni nel 2019: fa parte di Non siamo mica gli americani", secondo album del Blasco, uscito il 30 aprile del 1979.

“Vogliamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per Zocca e per avere dato origine ad un vero e proprio 'turismo musicale' che ha portato il nostro piccolo paese ad essere conosciuto in tutta Italia!”, queste le dichiarazioni sulla pagina Facebook del vicesindaco Federico Ropa.

L'evento è dedicato a tutti i fan del rocker: l’appuntamento è il 7 febbraio alle ore 19 in via Mauro Tesi.

Ascolta la nostra web radio dedicata a Vasco Rossi!