Lady Gaga si è fidanzata: ecco chi è il nuovo compagno della cantante

Negli ultimi mesi si è parlato tanto dell’ipotetico flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper: la loro interpretazione in “A Star is Born” e poi la loro intesa nelle apparizioni pubbliche insieme ha fatto sognare milioni di fan. Come tutti ormai sappiamo, in seguito Cooper e la sua compagna Irina Shayk si sono lasciati ma l’attore non è corso da Lady Gaga come tutti pensavano avrebbe fatto.

A quanto pare, lui sarebbe ancora single. La cantante, invece, ha un nuovo amore e ormai è una notizia ufficiale: è stata la stessa Stefani ad annunciarlo su Instagram, postando una foto che la ritrae sorridente e seduta in braccio a un uomo, il suo nuovo fidanzato appunto, che la stringe a sé e la guarda con aria innamorata.

Il fidanzato di Lady Gaya si chiama Michael Polansky ed era già stato visto insieme alla cantante durante una festa di capodanno a Las Vegas. Michael è il CEO del Parker Group, un'azienda di San Francisco, e cofondatore del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, azienda che si occupa di ricerca contro il cancro. Michael è laureato ad Harvard e ha incontrato Gaga proprio durante un evento della fondazione Parker, a Los Angeles.

“Ci siamo divertiti moltissimo a Miami – si legge nel post – tanto affetto per i miei piccoli mostri e i miei fan, siete i migliori!”. Lady Gaga si riferisce a un evento della Haus Laboratories, la sua linea di cosmetici e, dunque, non dice molto del suo fidanzato, ma questa foto lascia davvero poco spazio ai dubbi. E per i suoi “piccoli mostri”, come chiama i suoi fan, è stata una gioia vederla felice con il suo nuovo amore e in molti le hanno fatto gli auguri e i complimenti.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit!