Jay-Z ricorda l'ultima serata passata con Kobe Bryant: "Era così fiero di sua figlia Gianna"

Jay-Z e Beyoncé erano molti amici di Kobe Bryant e di sua moglie Vanessa, tanto che avevano anche passato l'ultimo Capodanno insieme.

Il rapper, ospite della Columbia University, ha ricordato, ancora una volta, il cestista e la figlia 13enne Gianna, scomparsi tragicamente insieme adl altre 7 persone in seguito a un incidente con l'elicottero di Bryant.

Parlando della loro amicizia, Jay-Z ha confessato: "Kobe era un uomo che si prendeva cura di me, siamo usciti insieme spessissimo." E poi ha raccontato che, a Capodanno, Kobe e Vanessa sono stati ospiti a casa sua e di Beyoncé. Il cestista, in particolare, parlava tantissimo della figlia Gianna e di come sarebbe sicuramente diventata una leggenda del basket: "Una delle ultime cose che mi ha detto è che dovevo vedere Gianna giocare a basket. Questa è stata una delle cose più dolorose, era talmente fiero di lei."

Il rapper, che ha tre figli insieme a Beyoncé, ha subito capito perché Kobe era così orgoglioso di Gianna e continuando il suo racconto, ha detto: "L'ho guardato e gli ho detto che Gianna sarebbe diventata la giocatrice di basket migliore del mondo. Era così fiero di quello che diceva su di lei."

Per quanto riguarda il tragico incidente, Jay-Z ha raccontato di aver sofferto molto dopo aver scoperto la notizia: "Scoprirlo mi ha fatto male, è stata ed è tuttora dura per me e mia moglie. Lui era un grande essere umano nel momento migliore della sua vita."

Anche Beyoncé aveva ricordato il cestista con un post Instagram, dedicato proprio alla famiglia Bryant, dove aveva scritto: "Continuerò a pregare per le tue Regine. Ci manchi tantissimo Kobe."

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit!