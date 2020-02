Eminem sorprende tutti con una performance agli Oscar 2020

Eminem è apparso a sorpresa alla cerimonia degli Oscar del 2020 a Los Angeles e ha lasciato attonito il pubblico. Durante uno spazio che celebra i momenti iconici della musica nei film, il rapper è apparso sul palco attraverso una botola e ha eseguito una versione di "Lose Yourself", colonna sonora della pellicola del 2002 8 Mile, supportato da una band e da archi.

Alcuni tra i presenti nel pubblico hanno celebrato il cantante con una standing ovation, ma ci sono state anche reazioni che hanno suscitato ilarità fra gli utenti di Twitter. Scorsese sembra addormentarsi, e altrettanto divertenti sono state le espressioni facciali di DiCaprio.

leo’s “this is honestly so important” face for eminem pic.twitter.com/yMmievIY9B — Casey Johnston (@caseyjohnston) February 10, 2020

La cerimonia degli Oscar è andata avanti per ore, ma non si è distinta per vitalità ed entusiasmo. Tanto che proprio Martin Scorsese è stato l'emblema di questo mood che ha attanagliato in certi momenti molti dei presenti in sala. E i fan non si sono lasciati sfuggire certe reazioni, immortalando il tutto sui social, fra Twitter e Instagram.

Non è un buon momento per Eminem che, lo scorso mese, ha pubblicato il suo ultimo album a sorpresa, "Music To Be Murdered By” ed è stato duramente criticato per alcuni contenuti del disco, incluso un testo in cui farebbe luce sull'attacco al Manchester Arena del 2017. La star ha risposto ai critici in una lettera aperta, in cui ha affermato che l'album stava deliberatamente tentando di "colpire la coscienza" nel tentativo di provocare un cambiamento sociale.

