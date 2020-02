Ariana Grande paparazzata con una nuova fiamma

Ariana Grande potrebbe aver trovato un nuovo amore: almeno questo è ciò che ci raccontano le immagini che le sono state rubate sabato scorso nel locale Bar Louie di Northridge, nella San Fernando Valley, nei dintorni di Los Angeles.

La popstar era seduta a un tavolo in compagnia di un ragazzo misterioso con il quale si scambiava baci e carezze, come mostra, appunto, il video pubblicato da TMZ. Ariana sembrava davvero molto presa dal suo accompagnatore, al punto di non essersi accorta minimamente che qualcuno la stava riprendendo poco distante.

Secondo i testimoni, il ragazzo non sarebbe un personaggio famoso in quanto nessuno sembra averlo riconosciuto. Di certo non era il cantante Mikey Foster, al quale di recente la cantante è stata accostata. I due erano in compagnia di alcuni amici che hanno ordinato vino e altri drink, ma Ariana pare non abbia bevuto. Per scoprire ulteriori dettagli bisogna attendere conferme, ma sembra davvero che la popstar stia vivendo un bel momento.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle nuove hits!