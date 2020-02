Incontra Adele al party degli Oscar 2020 e non la riconosce: "Ora è magra come una virgola"

Tutti abbiamo notato l'incredibile dimagrimento di Adele, che ha perso ben 30 kg. Diverse foto della cantante sono state pubblicate sui social durante una vacanza ai Caraibi e tantissime persone hanno faticato a riconoscerla.

Ma Adele era anche presente agli Oscar 2020 e, subito dopo, ha partecipato al party post Oscar super esclusivo, organizzato al Chateau Marmont di Los Angeles da Beyoncé e Jay-Z.

Una conduttrice polacca, Kinga Rusin, ha raccontato su Instagram di avere incontrato Adele, di averci parlato per un po', ma di non averla riconosciuta immediatamente: "La nostra conversazione è iniziata parlando di scarpe, sinceramente non l’aveva riconosciuta subito, ora è magra come una virgola."

La conduttrice e la cantante, dopo, hanno scattato una foto insieme che è stata subito postata su Instagram.



Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit!