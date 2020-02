Junior Cally, da rapper a calciatore (dando i soldi in beneficenza)

Antonio Signore in arte è Junior Cally, il rapper che a Sanremo 2020 ha creato scompiglio a causa di un videoclip e di un testo di una canzone che secondo alcuni incitava alla violenza sulla donne. Passata la burrasca e reduce dall'esperienza al Festival, il cantante è pronto ad iniziare una nuova avventura... nel calcio! Infatti il rapper mascherato, nato nel 1991, ha firmato un contratto con il Fiumicino Calcio 1926, squadra che milita nel campionato di Promozione laziale. È stata la stessa società a formalizzare la decisione con un post su Facebook.

Junior Cally si dice soddisfatto."Mi rimetto gli scarpini: non prenderò un euro da questa mia iniziativa. La faccio con il cuore. Qualora arrivasse qualche sponsor per la mia presenza in campo, i soldi li darò tutti ad un'associazione che combatte la violenza sulle donne. Se mai dovessi percepire un solo euro da questa mia esperienza, sarà tutto dato ad associazioni contro la violenza sulle donne". Commenta così Junior Cally, con alcune stories sul suo profilo Instagram, le motivazioni che lo hanno portato a firmare ieri per il Fiumicino Calcio 1926, primo nel girone A di Promozione laziale.

Il rapper originario di Focene, vicino a Fiumicino, è pronto a scendere in campo il 23 febbraio contro il Tolfa.