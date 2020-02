Emma Marrone, dopo "Gli anni più belli": "Vorrei fare (anche) l'attrice"

Emma Marrone ha recitato, nel ruolo di Anna, in "Gli anni più belli", film di Gabriele Muccino, con Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

La cantante ha sempre sognato di sfondare nel mondo della musica ma, come ha confessato a Vanity Fair, le ha fatto piacere ricevere la proposta di Muccino: "Se la vita mi dà la possibilità di coltivare altre forme di talento, perché non dovrei farlo? Se una persona è capace di fare più cose, perché non dovrebbe farle?"

Emma ha spiegato di aver capito molto di se stessa recitando il ruolo di Anna, un'aspirante attrice che decide di fermare temporaneamente la sua carriera per avere una famiglia con Riccardo, interpretato da Claudia Santamaria: "Mentre recitavo nel ruolo di Anna, che è una donna completamente diversa da me, mi sono resa conto che non sono poi così male come essere umano in quanto donna."

Per ora, non ha ricevuto altre proposte dal mondo del cinema, ma alla cantante non dispiacerebbe tornare a recitare: "Non ho ancora ricevuto altre proposte, ma se arriveranno e le riterrò giuste per me, perché no? Vivo la mia vita senza paletti e senza preconcetti. All’estero quando le attrici e le cantanti si scambiano i ruoli è tutto una figata, mentre in Italia siamo abituati a essere più chiusi. In questo mi sento molto libera."

Il prossimo impegno importante di Emma la porterà all'Arena di Verona, il 25 maggio 2020, giorno del suo compleanno, per la prima data del Fortuna Live Palasport 2020.