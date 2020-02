Justin Bieber parla del suo passato: "Ho iniziato a drogarmi a 13 anni"

Si chiama "Changes" il quinto album in studio di Justin Bieber, uscito il 14 febbraio 2020, e tra i cambiamenti vissuti dal cantante, c'è anche quello che ha visto l'evoluzione della sua persona, anche grazie all'amore della neo-moglie Hailey Baldwin.

"Alzi la mano chi in sala non è sposato, non ha un compagno o una persona speciale. Wow, ragazzi, prego per voi" ha detto Justin durante la conferenza stampa di presentazione dell'album ai giornalisti europei, tenutasi a Londra. Per lui, il matrimonio: "È la cosa più bella che ci sia, anche se bisogna impegnarsi, coltivarlo ogni giorno. Il pensiero che per il resto della mia vita avrò mia moglie al mio fianco mi fa venire i brividi di gioia."

"Ci capitano cose che non possiamo cambiare. Ciò che possiamo controllare è come reagiamo a questi cambiamenti" ha dichiarato Bieber, spiegando com'è nato il suo album, Changes. Justin è molto credente e ha ringraziato anche Dio per essere riuscito a "mettere ordine" nella sua vita: "Dio ha creato tutti noi. Dio è buono. Succedono cose ce ci fanno dubitare questa realtà. Anch’io in passato me la sono presa per quello che mi capitava. Ma bisogna avere fiducia. Alla fine tutto si sistema. Il dolore non dura per sempre."

Dopo un'adolescenza davvero difficile, oggi il cantante si vuole concentrare solo su sua moglie, la sua salute fisica e psicologica e le persone che ha attorno. E proprio in "Changes" ci sono diverse canzoni dedicata a Hailey Bieber: "Changes è super dedicato a lei. Forever, invece, è una delle mie canzoni preferite. Take it out on me è il mio modo di dire a Hailey che io sarò sempre al suo fianco, anche nei momenti bui. That's what love is è un inno al fatto che l'amore, quello vero, è diverso dall'attrazione fisica."

Bieber ha parlato anche di "Season", il documentario in cui racconta la sua vita: "Ho cominciato a drogarmi a 13 anni. Ho passato anni terribili, in cui gli addetti alla sicurezza entravano in camera mia per controllare se ero ancora vivo. E appena mi svegliavo la prima cosa che facevo era ingoiare una manciata di pillore e fumare droga."

Il cantante ha ammesso di essere riuscito a stare meglio proprio grazie all'amore di Hailey, che lo sta molto aiutando anche nelle cure per la malattia di Lyme.

