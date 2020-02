Calcutta e Tommaso Paradiso cantano la versione modificata di Sincero di Bugo e Morgan

Quella che è stata definita la “Bugexit”, ossia l’abbandono del palco dell’Ariston da parte di Bugo durante l’ultima esibizione sanremese insieme a Morgan, continua a tenere banco sui giornali e anche sui social. Mentre tra Morgan e il manager di Bugo è nato un vero e proprio botta e risposta mediatico, sui social c’è chi ironizza sulla vicenda.

La versione modificata del brano “Sincero” intonata da Morgan all’Ariston sta diventando ormai un tormentone e sui social impazzano prese in giro e parodie del siparietto andato in scena a Sanremo, davanti agli sguardi attoniti degli spettatori.

L’ultima parodia spuntata sul web è quella realizzata da Calcutta e Tommaso Paradiso: in un video condiviso su Instagram si vedono i due cantanti intonare la canzone modificata di Morgan e Bugo con aria molto divertita, mentre alla fine compare anche la compagna dell’ex frontman dei Thegiornalisti, Carolina Sansoni, che scherzando interpreta Amadeus e chiede ai due “Che succede?”. Alla fine i tre scoppiano a ridere. In ogni caso Paradiso e Calcutta non hanno preso posizione sulla vicenda, ma si sono limitati a scherzarci su per far sorridere i propri follower.

