Silvia Provvedi su Fabrizio Corona: "Provo un po' di tristezza per lui"

Tanti cambiamenti per Silvia Provvedi. La cantante, ex reclusa nella Casa del Grande Fratello, si racconta in un'intervista esclusiva a Verissimo, in onda domani 15 febbraio. Silvia parla del suo amore e del momento magico che sta vivendo: sta per diventare mamma. E sarà una femminuccia.

Il padre è Giorgio De Stefano, imprenditore calabrese al suo fianco da circa due anni. "Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro - ha dichiarato Silvia - Il passato l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo. Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole".

E quando si parla di passato, la mente vola subito alla sua relazione con Fabrizio Corona. Durante l'intervista, la Donatella ha parlato anche di lui. "Per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa". Nessun rancore o rimpianto. Fabrizio, come lei stessa ha confermato, è stata una persona importante. Ma ora fa parte del suo passato.