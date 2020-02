Boss Doms avrebbe rifiutato di fare il remix di Sincero con il testo riscritto da Morgan

Il testo riscritto da Morgan sulla base di "Sincero", presentata durante la quarta serata di Sanremo 2020, è diventato virale. Il cantante ha deciso di proporre delle nuove parole dopo aver litigato con Bugo, con il quale partecipava al Festival. Bugo non era a conoscenza del cambiamento del testo e dopo averlo capito ha abbandonato il palco e i due concorrenti sono stati squalificati.

Morgan, ospite di Live - Non è la D'Urso, ha raccontato un altro retroscena riguardante la nuova versione della canzone. Infatti, il cantante avrebbe chiesto a Boss Doms, chitarrista e grande amico di Achille Lauro, ma anche produttore, di creare un remix di "Sincero", proprio con il nuovo testo.

"Ho sentito il compagno di Achille Lauro, Boss Doms, e gli ho chiesto 'Perché non mi fai il remix della canzone? Del mio testo'...", ma Edoardo Manozzi, vero nome di Boss Doms, avrebbe rifiutato. Ecco cosa ha raccontato Morgan: "Mi ha detto: 'Io in questa trashate italiane non ci entro'. Trashate italiane? Io faccio trashate italiane? Non so perché mi abbia dato del trashone italiano."

Boss Doms e Morgan si conoscono, in quanto nel 2019, proprio il cantante aveva duettato con Achille Lauro nella serata dei duetti della 69esima edizione del Festival, con "Rolls Royce". Ad ora, però, Edoardo non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

