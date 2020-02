Jennifer Lopez, la foto hot in mini-bikini fa impazzire i fan

Avere 50 anni e non sentirli: questa potrebbe essere la didascalia della foto supersexy che Jennifer Lopez ha postato su Instagram, mandando in delirio i fan. “Rilassata e ricaricata”, queste sono, invece, le parole che la popstar ha postato insieme al selfie hot.

In questa foto J.Lo si mostra in tutta la sua bellezza, indossando solo un mini-bikini bianco che evidenzia il suo fisico perfetto e le sue curve mozzafiato: con i capelli raccolti in uno chignon alto e lo sguardo sensuale, la cantante e attrice ha incantato i suoi follower ancora una volta.

Visualizza questo post su Instagram Relaxed and recharged. Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 16 Feb 2020 alle ore 10:22 PST

Inutile dirlo, in pochissime ore la foto ha ottenuto oltre 7 milioni di like e migliaia di commenti, pieni di complimenti e apprezzamenti. Se Jennifer Lopez ha questo fisico statuario nonostante l’età, però, c’è un motivo ben preciso: l’artista, infatti, si allena quotidianamente in palestra, dimostrando che, con un po’ di impegno, è possibile avere una forma splendida e invidiabile anche alla sua età.

Nella sua ultima grandiosa esibizione al Super Bowl, insieme a Shakira, Jennifer Lopez ha dato prova anche sul palco dei frutti del suo lavoro quotidiano, ballando e cantando per diversi minuti con un'incredibile energia.

