A Sanremo 2020 Marco Masini ed Elodie avrebbero litigato per una battuta sulla magrezza della cantante

In una vecchia intervista per Blogo, Elodie ha rivelato che le critiche da parte di chi la considera “troppo magra” la infastidiscono molto. Sarà per questo che avrebbe reagito male dietro le quinte di Sanremo 2020 quando Marco Masini le ha rivolto una battuta poco gradita. A riportare l’episodio è TPI: pare che il cantante nel salutarla le abbia detto “Ma da quant’è che non mangi?” e a quel punto Elodie si sarebbe infuriata, rispondendogli male.

Tuttavia, pare che i due dopo abbiano fatto pace: a fare il primo passo sarebbe stata la cantante romana che avrebbe poi chiesto scusa a Masini. Sul web la vicenda sta facendo discutere: gli utenti si dividono tra chi difende Elodie, dicendo che non è vero che è troppo magra, e chi, al contrario, la critica difendendo Masini e sostenendo che lui abbia solo voluto fare una battuta simpatica e non offenderla.

La verità è che non possiamo sapere con esattezza cosa sia accaduto tra i due all’Ariston; l’importante, però, è che poi si siano rappacificati.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!