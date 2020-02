La verità sulla rottura tra Emma e Stefano De Martino (e non è colpa di Belen)

Sono passato molti anni ormai, ed entrambi si sono rifatti una vita. Molti sono i fan , però, che ancora si stanno interrogando: perché Emma Marrone e Stefano De Martino si sono lasciati? Qual è il reale motivo della separazione? Sulle prime si pensava che fosse per "colpa" di Belen, ovvero che lui si fosse innamorato di un'altra donna. Ma non è esattamente la verità.

A fare chiarezza su questa vicenda è arrivato il padre di Stefano, che in una recente intervista ha svelato qualcosa di più. A quanto pare, il vero motivo della rottura dei due sarebbe per incompatibilità di carattere e, soprattutto, di prospettive di vite. Come in ogni storia d'amore a un certo punto bisogna fare i conti con i sogni e le prospettive. E, tra Stefano ed Emma, questi non erano gli stessi.

Lei, infatti, avrebbe voluto sposarsi e mettere su famiglia. Lui, al contrario, voleva pensare alla carriera e non aveva intenzione di avere figli. Fatto sta che poco dopo ha incontrato Belen, l'ha sposata e ci ha fatto un figlio. A volte la vita è bizzarra.

Oggi i due fanno vite completamente separate. La cantante è single e si gode il suo momento di notorietà tra film e nuovo album. Mentre il ballerino è tornato con la Rodriguez e si diverte a girare il mondo con Santiago.

