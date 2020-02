Morgan spiega le modifiche al testo di "Sincero"

Le modifiche di Morgan al testo di "Sincero" a Sanremo 2020 sono diventate virali: tutti ormai conoscono il nuovo testo e anche diversi VIP - come Elettra Lamborghini o Calcutta e Tommaso Paradiso - si sono fatti riprendere mentre cantavano la nuova versione del brano sanremese. Anche Achille Lauro ha ammesso che quello è stato uno dei momenti più divertenti della 70esima edizione del Festival.

Ma proprio Morgan ha deciso di spiegare le motivazioni delle modifiche al testo del brano, che poi è costata la squalifica a lui e a Bugo, che appena sentito il nuovo testo, ha abbandonato il palco.

La spiegazione arriva tramite un post sul sito ufficiale del cantante. "Vorrei fare luce su un dettaglio e mezzo del mio testo dissident. Non è dissing, però è dissenso cantato da un dissidente a un dissennato cantante", così inizia il lungo intervento di Morgan dal titolo "Il mio testo è un gesto ma non è dissing, è dissenso cantato da un dissidente a un dissennato cantante disprezzante".

"La versione del sottoscritto, quindi quella paradossalmente ufficiale, visto che si tratta di una versione tutt'altro che depositata e ufficializzata a tal punto che è causa della squalifica dalla gara, è la seguente: "Certo disordine è una forma d'arte"... intendendo qui che alcune tipologie di disordine, ad esempio quel disordine che appartiene alla creatività o alla organizzazione fantasiosa e non rigida della realtà e degli oggetti che fanno parte della realtà, sono delle modalità che a volte stanno alla base dell'artista stesso, cioè che molte opere d'arte nascono proprio dal caos come del resto si narra che il mondo venga generato da un magna amorfo, L'ápeiron. Dal Caos al Cosmos" scrive Morgan, aggiungendo: "Dunque non dobbiamo sganciare le frase successiva da questa, perché la frase che ad essa segue è parte del ragionamento ossia parafrasato: Ok, d'accordo, lo sappiamo che in molti casi gli artisti sono disordinati, casinisti, incasinati, ma tu no, tu non sei il prodotto della coltivazione del disordine, ma piuttosto uno che calcola e trae forza dal rancore. Quindi: certo disordine è una forma d'arte, ma tu sai solo coltivare invidia."

Parlando, invece, del verso in cui sembrava che Morgan accusasse Bugo di ingratitudine, in quanto era grazie al primo che quest'ultimo era all'Ariston, il cantante scrive: "Quel che si intende è che essendo il palco luogo dove va in scena lo spettacolo nella sua magia in tutta la sua produzione di "stelle", "astri", divinità chiamati divi ecc... chi o cosa va ringraziato è il cielo in quanto si coglie l'altezza di quel privilegio e si rivolge una preghiera a ciò che è più grande di noi e che non per forza deve essere Dio ma sicuramente qualcosa di simile al destino o alla fortuna o al caso o alla provvidenza ma certamente una cosa grande che dobbiamo onorare e viverne la sacralità, ecco perché ringrazia il cielo, infatti qui si è "su" questo palco, sopra."

E, alla fine del suo post, Morgan attacca nuovamente Bugo e i suoi collaboratori: "Poi si riatterra e si guarda la realtà con occhi leali e buoni e si vede che ci sono persone che hanno reso questo possibile, ma non sono Dei non sono maghi, sono persone normali in carne ed ossa ma che per noi hanno fatto qualcosa per cui sentiamo non di inginocchiarci e rendere grazie ma semplicemente di trattare rispettosamente, e quando parlo di rispetto parlo proprio di quello che né Bugo né i suoi collaboratori hanno avuto nei miei confronti e non mi riferisco al giorno prima ma ai due mesi precedenti estenuanti in cui tutti i giorni non ho ricevuto il rispetto da parte loro, ecco che allora si richiama al riletto chi ti ha portato non "sul" palco, ma "dentro questo meccanismo dal quale tu trarrai beneficio in ogni suo aspetto quindi anche giù dal palco, nelle radio, nelle tv, sui giornali ecc. ecco che si chiarisce cosa vuol dire:"ringrazia il cielo sei su questo palco. rispetta chi ti ha portato dentro"."

Bugo risponderà alle accuse di Morgan?

