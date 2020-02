Demi Lovato confessa: "L'overdose? Colpa dello stress della dieta"

Demi Lovato è tornata: la sua bellissima ed emozionante esibizione ai Grammy Awards 2020 con il brano Anyone ha dimostrato al pubbblico come la cantante sia riuscita a combattere i suoi mostri e a tornare a cantare più forte di prima. L'overdose del 2018 è totalmente superata grazie anche al rehab e Demi vuole urlare al mondo che sta bene.

E proprio perché ora sta bene, Demi vuole condividere la sua storia per aiutare le persone che, come lei, stanno soffrendo e pensano di non riuscire a superare queste brutte situazione. Intervistata da Ashley Graham nel suo podcast "Pretty Big Deal", la Lovato ha raccontato che parte dei motivi per cui è andata in overdose è da ricondurre a una dieta poco sana e a troppo allenamento fisico: "Sono stanca di esaurirmi con l'allenamento e diete estreme. Negli scorsi anni pensavo che stessi guarendo da un disordine alimentare, invece ci stavo assolutamente ricadendo dentro."

La cantante ha raccontato anche di essersi resa conto di essere stata circondata da persone che le dicevano che doveva essere diversa da com'era: "Penso che quando hai intorno persone che ti dicono che dovresti essere in un certo modo, diventa più difficile. Mi trovavo in questa situazione e mi esaurivo. Onestamente penso che tutto questo abbia fatto succedere quello che è successo negli scorsi anni. Io pensavo di essere in via di guarigione quando non lo ero, per poi vivere tutte queste bugie, cercando di dire al mondo che ero felice, quando non lo ero per niente."

Demi è tornata come una guerriera, e non ci resta che augurarle buona fortuna!