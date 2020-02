Lourdes Léon in minidress (con intimo in vista) provoca come mamma Madonna

Lourdes Maria, la primogenita di Madonna, provoca (proprio come sua madre) con il suo look. La 23enne, ospite alla sfilata di Burberry alla London Fashion Week, ha scelto infatti un look a dir poco audace.

Lola si è presentata in minidress bustier Burberry, collana con targhetta "Lolita", stivali neri di pelle al ginocchio ed un cappotto con stampa leopardata in pelliccia sintetica.

L'abito era così corto da lasciare completamente scoperte le gambe (e anche di più). In diverse occasioni, infatti, era in bella mostra anche l'intimo, in particolare quando Lourdes Maria è stata fotografata in auto insieme all'amica che la riaccompagnava in hotel.

"Tale madre, tale figlia", sembra il caso di dire. La 23enne sembra infatti aver ereditato dalla popstar il gusto per la provocazione che ha caratterizzato l'intera carriera di sua madre.

(Credits photo: dailymail.co.uk)

