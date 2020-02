La vicenda di Bugo e Morgan diventa un videogioco

Quanto accaduto tra Morgan e Bugo sul palco dell’Ariston durante la loro ultima esibizione al Festival di Sanremo ha generato una lunga serie di meme, vignette e video ironici che in questi giorni stanno letteralmente spopolando su social.

E mentre il botta e risposta tra i due cantanti continua, c’è chi ha pensato bene di trasformare la vicenda in un videogioco: nel video pubblicato su Facebook si vedono i due artisti che entrano in scena per eseguire il loro brano “Sincero”, quando d’un tratto Morgan intona la strofa modificata ormai diventata celebre. A quel punto Bugo prende lo spartito e se ne va, sparendo dietro le quinte, mentre il suo collega dice “Che succede?”.

Il divertente video del videogioco, insomma, è una perfetta ricostruzione di quanto accaduto, l’episodio che ha causato la squalifica della coppia di artisti dalla gara canora. Nel frattempo, il foglio sul quale Morgan aveva annotato il testo modificato del brano è stato messo all’asta su eBay e ad oggi le offerte hanno superato i 3.000 euro.

