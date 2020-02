Ilary Blasi si è vestita da Achille Lauro per Carnevale

Per festeggiare il suo compleanno, Silvia, la sorella maggiore di Ilary Blasi, ha deciso di fare un grande party: del resto 40 anni è un traguardo importante, ecco perché per l’occasione ha organizzato una grande festa in maschera, approfittando del fatto che siamo anche nel periodo di Carnevale.

Alla serata sono stati invitati anche diversi vip, tra i quali sicuramente la sorella Ilary ha saputo distinguersi per la sua scelta di un travestimento davvero particolare: la conduttrice, infatti, si è vestita da Achille Lauro, scegliendo un dei suoi eccentrici costumi indossati all’ultimo Festival di Sanremo. Nello specifico, Ilary ha scelto quello indossato dal cantante durante la prima serata del Festival e che si ispira a San Francesco.

Eccola nel suo outfit per la serata insieme all’attrice Michela Quattrociocche la quale, invece, si era vestita da Victoria Beckham.

Ovviamente anche Francesco Totti si è mascherato per la festa: il Pupone ha scelto di interpretare Vasco Rossi.

Durante la serata, Ilary Blasi si è persino esibita intonando l’ultimo successo sanremese di Achille Lauro, “Me ne frego”, e imitandolo quando si è tolto il mantello sul palco dell’Ariston. Ovviamente, oltre all’abito, Ilary è stata attenta anche ai dettagli e sulla sua pelle ha fedelmente riprodotto i tatuaggi del cantante romano, i cui look ormai fanno tendenza. Nei giorni scorsi, ad esempio, è diventata virale la foto di un’intera famiglia che per Carnevale si è travestita ispirandosi ai suoi costumi sanremesi.

