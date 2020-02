Le fa cantare per scherzo Shallow di Lady Gaga, ma la sua bellissima voce fa impazzire i social

Kevin Freshwater è un influencer inglese, con un seguito di 298mila persone su Instagram. Il ragazzo si diverte a fare candid camera alle persone per intrattenere i suoi follower, spesso facendo cantare delle canzoni alle persone che incontra, per caso, per strada.

Quello che è successo in questi giorni nel profilo di Kevin, però, ha dell'incredibile: l'uomo si trovava in metro a Londra e ha deciso di fermare una donna che stava probabilmente andando a prendere un treno, per farla cantare e filmare una delle sue candid camera.

La donna, invitata a cantare Shallow di Lady Gaga, inizialmente lo guarda confusa, ma poi inizia a cantare e fa scoprire a Kevin, prima, e ai suoi follower, poi, una voce meravigliosa.

L'influencer ha prontamente postato il video sui suoi profili social: su Twitter ha superato le 13 milioni di visualizzazioni e anche su Instagram, views e commenti sono numerosissimi. Alla fine, si è scoperto che la donna in questione si chiama Charlotte Awbery ed è una cantante di East London.

Visualizza questo post su Instagram FINISH THE LYRICS!!! (Inspired by @arron_crascall) @charlotteawbery Un post condiviso da Kevin Freshwater (@kevinfreshwater) in data: 19 Feb 2020 alle ore 9:16 PST

Moltissimi utenti stanno menzionando Lady Gaga, chiedendole di commentare l'esibizione della donna. Chissà se il video arriverà alla cantante...

