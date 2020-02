Anderson .Paak & The Free Nationals in Italia il 7 luglio: Radio 105 è radio ufficiale del concerto!

Approda al Lucca Summer Festival, per la sua unica data italiana, Anderson .Paak, che si esibirà con la band The Free Nationals sul palco della 23esima edizione!

Il fuoriclasse della black music sarà al Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone, martedì 7 luglio e Radio 105 è radio ufficiale dell'evento. Prima del rapper californiano, ci sarà anche Little Simz, grande figura della scena dell'hip hop.

I biglietti per il concerto sono disponibili da sabato 22 febbraio 2020, alle 10, su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it e da martedì 25 nelle prevendite autorizzate.

Anderson .Paak ha ricevuto una serie di premi e riconoscimenti importantissimi, tra cui tre Grammy, due per Best Rap Performance e uno per Best R&B Album, featuring con stelle della musica, tra cui Dr. Dre, Eminem, Mark Ronson, Snoop Dogg e Kendrick Lamar.

Nato in California, Brandon Anderson Paak ha iniziato, da bambino, a suonare la batteria nella band della chiesa, per poi lavorare in una piantagioni di marijuana, mentre studiava la musica e inseguiva i suoi sogni. Il successo arriva con l'album di debutto "Venice" e le sei partecipazioni in "COMPTON" di Dr. Dre.

Nel 2016 ha pubblicato "Malibu", che ha ricevuto diverse nomination ai Grammy, ai BET Hip Hop Awards e ai NME Awards. Successivamente, nel 2018, ha fatto uscire "Oxnard", prodotto da Dr. Dre e importantissimi featuring con Kendrick Lamar e Snoop Dogg.

Nel 2020, Anderson .Paak ha vinto il Grammy per Best R&B Album, e aveva già vinto Bes Rap Performance, con il singolo "Bubblin", nel 2019.

Ad aprire il concerto sarà Little Simz, giovane cantante che ha già calcato importanti palchi come quello del Coachella, dell'All Points East e del Glastonbury.

Voi ci sarete all'unica data italiana di Andersoon .Paak?

