Cristiano Malgioglio attacca Morgan: “Ma quale genio?”

Nonostante Sanremo sia finito ormai da diversi giorni, si continua a parlare incessantemente della vicenda che vede come protagonisti Morgan e Bugo: la litigata sul palco, il testo del brano modificato e la squalifica del duo sono diventati non solo argomenti di discussione ma anche fonte di ispirazione per meme e vignette satiriche.

Di fronte a questa vicenda, Malgioglio non ha saputo trattenersi dal dire la sua e si è apertamente scagliato contro il duo sanremese della discordia: “Morgan un genio? Una cosa che detesto è quando questa parola viene usata per le persone che non se lo meritano – ha detto a il Fatto Quotidiano – a mio avviso un genio è colui che scrive qualcosa che rimane nella storia. Non lo seguo Morgan, non l’ho mai seguito, nessuno conosce una canzone di Morgan”.

Sono in tanti a sospettare che la sceneggiata di Morgan e Bugo altro non sia che una trovata pubblicitaria: “Se è stato tutto studiato a tavolino? Da Morgan sì, sicuramente – ha detto – io ero a Madrid quando hanno cantato durante la serata delle cover, sinceramente non avrei avuto il coraggio di ascoltare il brano di Endrigo nella loro versione, mi sarebbe venuta un’otite. Bugo so che ha cantato tutto il pezzo apposta da solo. Il suo gesto all’Ariston? – ha concluso – se quando canti te ne va all’improvviso sei un maleducato. Bugo non doveva andarsene. Per la musica bisogna avere rispetto e anche per il pubblico”.