Il foglio del testo di "Sincero" modificato da Morgan è stato venduto all'asta per 6.050 euro

Tutto era nato come uno scherzo: "Perché non lo mettiamo all'asta? Base 5 euro" e il foglio dove Morgan ha scritto il testo modificato di "Sincero", che gli è costato l'allontanamento di Bugo dal palco dell'Ariston e la conseguente squalifica da Sanremo 2020, è stato veramente venduto all'asta, per ben 6.050 euro.

L'idea era venuta proprio a Marco Castoldi, che, ospite di Barbara D'Urso, aveva prima lanciato un appello all'ex amico Bugo: "Se chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te e torniamo a cantare insieme" e poi aveva lanciato l'idea di vendere per beneficienza il foglietto incriminato, in modo che questa storia possa concludersi con del bene fatto per aiutare chi ne ha più bisogno.

E ieri sera, domenica 23 febbraio, il responso: Morgan era nuovamente ospite della conduttrice di Canale 5 per sottoporsi alla macchina della verità sul "Bugo gate" e Barbara ha subito confermato: il foglio, che partiva da una base simbolica di 5 euro, è stato venduto per 6.050 euro. Il cantante si è detto molto felice del successo dell'asta e ha affermato che i soldi raccolti verranno dati in beneficienza e, con precisione, ad un'associazione per la cura della SLA.

Questa non è la prima volta che Morgan mette all'asta uno dei suoi averi: in passato aveva già messo all'asta una delle sue giacche.