Billie Eilish è da record anche con "No Time to Die" per il prossimo film di 007

Ormai il nome di Billie Eilish è sulla bocca di tutti. La cantante di "Bad Guy", "Everything I Wanted" e "When the party's over" sta davvero conquistando tutti e anche con il suo ultimo singolo "No Time To Die", che farà parte del prossimo film della saga dedicata a 007, sta raggiungendo un successo dopo l'altro.

In una sola settimana, la canzone di Billie ha venduto ben 90.000 copie, compresi download e stream, risultando il singolo più venduto tra tutte le canzoni facenti parte delle colonne sonore dei film su James Bond. Inoltre, "No Time To Die" ha anche debuttato al primo posto della Official Single Chart del Regno Unito.

La canzone cantata dalla Eilish ha, dunque, raggiunto un risultato migliore di altri due grandi successi facenti parte di vecchi film di 007: "Writing's on the wall", cantata da Sam Smith e presente in "Spectre" del 2015, che ha venduto nella sua prima settimana 70.000 copie, e anche "Skyfall" di Adele, presente nell'omonimo film nel 2012, e anche vincitore dell'Oscar per la miglior canzone, con 84.000 copie vendute.

"No time to die" è già stata presentata dal vivo: Billie si è esibita ai Brit Awards 2020, con l'immancabile fratello Finneas, Johnny Marr degli Smiths e anche il grandissimo Hans Zimmer.

