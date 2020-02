Lil Nas X irrompe a una festa di matrimonio a Disney World: il video epico

Lil Nas X non è solo il cantante della super hit "Old Town Road", brano che ci ha fatto ballare per mesi, ma è anche davvero una persona simpatica e che ama divertirsi.

Queste caratteristiche sono state dimostrate dallo stesso Lil Nas X con un video postato sul suo profilo Twitter: il cantante, infatti, si è introdotto a una festa di matrimonio, a cui non era invitato, a Disney World in Florida.

"Mi sono appena imbucato ad un matrimonio a Disney World" ha scritto il cantante nel tweet, dove possiamo vedere proprio lui, mentre tiene per mano la sposa ed entra nella sala dove sposo e invitati avevano già iniziato a festeggiare. Come sottofondo, non poteva ovviamente mancare proprio la canzone che lo ha reso così famoso, "Old Town Road". E non mancano nemmeno le facce stupite degli invitati e una di loro chiede addirittura: "Ma che c***o sta succedendo?"

just crashed a wedding at disney world pic.twitter.com/XqBgI2DTZD — nope (@LilNasX) February 23, 2020

Lil Nas X ha da poco pubblicato il video ufficiale del remix di "Rodeo", dopo essersi esibito ai Grammy Awards 2020. Il brano fa parte di "7", EP di debutto del cantante, uscito a giugno.

