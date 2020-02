Vasco Rossi ha ricevuto una minaccia di morte su Facebook

Vasco Rossi ha ricevuto una pesante minaccia di morte su Facebook. A raccontarlo è lo stesso rocker di Zocca che in seguito ha pubblicato sul suo profilo uno screenshot del commento contenente la minaccia.

“Vasco Rossi – si legge nel messaggio – morirai per mano mia bastardo tossicodipendente”. Il cantante nel suo post ha commentato così, rispondendo all’anonimo leone da tastiera: “Di auguri di morire ne avevo già ricevuti tanti, ma devo dire che è la prima volta che ricevo una minaccia così precisa – ha scritto – ti aspetto amico… portati con te anche quello che ti ha messo il like”.

In poche ore, il post di Vasco ha superato gli 8.000 like e ha ricevuto oltre 5.000 commenti da parte dei fan che lo difendono a spada tratta e gli consigliano di denunciare subito quanto accaduto. In uno de commenti di risposta, il Blasco ha confermato di aver già presentato denuncia e la speranza ora è che l’autore di quel violento messaggio venga presto identificato.

