Francesco Monte posa con Jennifer Lopez: "Mi ha scelto lei in persona"

Era fine gennaio 2020 quando Francesco Monte ha postato sul suo profilo Instagram diverse foto che lo ritraevano insieme a Jennifer Lopez per una nota casa di moda. I fan erano impazziti e, oggi, il bel tarantino ha deciso di raccontare la sua esperienza lavorativa con la star.

Intervistato dal settimanale Di Più, Francesco ha raccontato di essere molto orgoglioso di essere stato scelto per quel lavoro: "In questi ultimi tempi la mia vita è cambiata, sono davvero felice, per me è un grande momento" e pare che sulla scelta del modello ci abbia messo lo zampino proprio JLo: "Prima di posare per questa campagna pubblicitaria è stata Jennifer Lopez a dare il benestare sulla mia persona. Nel senso che prima di posare con il sottoscritto ha voluto sapere tutto di me. Si è informata, ha voluto conoscere quello che ho fatto. Lo capisco, in questi servizi i nomi noti, prima di posare con qualcuno, vogliono sapere tutto di quel qualcuno, e lei ha accettato."

In base a quello che raccontato Monte, la cantante sarebbe rimasta piacevolmente sorpresa dalle sue performance a Tale e Quale Show: "Da quello che ho capito Jennifer è rimasta colpita dal fatto che avevo partecipato a un programma come Tale e Quale Show. E che quindi ho anche qualità di cantante. Sono rimasto onorato da tutta questa considerazione."

"Sicuramente è l’inizio di qualcosa di bellissimo. Per questo marchio sono più negli Stati Uniti che in Italia e mi sento galvanizzato" ha poi aggiunto, raccontando la sua felicità dopo questa esperienza.

