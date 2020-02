Rihanna e il suo potente discorso sull'uguaglianza: "Insieme possiamo aggiustare questo mondo"

Ogni anno la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) assegna il President's Award, ossia un premio per chi si è distinto per essersi impegnato particolarmente per lottare per i diritti umani e di pubblico servizio.

Nel 2020, il premio è stato assegnato a Rihanna, che ha ritirato il premio a Pasadena, in California e ha tenuto un commovente discorso sull'importanza di lottare tutti insieme per l'uguaglianza.

"Questa serata non è per me, perché il significato è più grande di me" ha subito detto Rihanna: "Non è più grande di noi tutti insieme, ma è più grande di me perché quello che faccio è solo una piccola parte di tutto il lavoro fatto in questo mondo e del lavoro che resta ancora da fare."

La cantante ha poi continuato come sia importante lottare tutti insieme per cambiare il mondo: "Se c'è qualcosa che ho imparato, è che insieme possiamo aggiustare questo mondo. Non possiamo farlo divisi. Non potrei enfatizzare abbastanza questa cosa. Non possiamo lasciare che l'insensibilità penetri, tipo 'Se è un tuo problema allora non è mio', 'È un problema delle donne', 'È un problema delle persone di colore', 'È un problema delle persone povere'."

"Quanti di noi hanno colleghi, partner, amici di altre razze, sesso, religioni? Vogliono spezzare il pane con te? Sono come te?" ha chiesto al pubblico la cantante: "Ebbene, quindi è un problema di tutti. Quando starai marciando e protestando, dì ai tuoi amici di sostenerti."

Prepare to be moved!… Rihanna accepts the President’s Award honor at the 51st #NAACPImageAwards! pic.twitter.com/cx91nLpMv3 — BET (@BET) February 23, 2020

Rihanna ha aperto la "Clara Lionel Foundation" nel 2012: questa organizzazione, che porta il nome di sua nonna, raccoglia fondi per l'educazione globale e le emergenze.

