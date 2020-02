Baby K rinvia l'uscita del singolo "Buenos Aires" a causa del Coronavirus

Venerdì 28 febbraio 2020 sarebbe dovuto uscire "Buenos Aires", il nuovo singolo di Baby K.

Ma, come annunciato nelle pagine social della cantante, la pubblicazione della canzone è spostata a data da destinarsi, a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il post di Baby K inizia con un messaggio personale della cantante ai suoi fan: "! ATTENZIONE ! Ci sarà da aspettare ancora un pochino per l’uscita di Buenos Aires" scrive, dicendosi dispiaciuta dello slittamento del singolo: "Grazie per la vostra pazienza, io sono qua in trepida attesa di farvi ascoltare la nuova bomba...! Un abraccio a tutti- arrivo. Stay tuned."

E poi, si può leggere il comunicato stampa ufficiale, che spiega i motivi per cui, il 28 febbraio, "Buenos Aires" non uscirà: "Baby K insieme al suo management e al suo staff, vista la delicata situazione in cui si trova il nostro paese in questo momento, hanno stabilito di posticipare la release del nuovo singolo "Buenos Aires" a data da destinarsi. Appena possibile seguiranno nuovi aggiornamenti. Vi ringraziamo tutti per la comprensione e la pazienza."

Siete curiosi di sentire "Buenos Aires" la nuova canzone di Baby K?

