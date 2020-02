Diodato e Levante paparazzati insieme a Milano

La storia d'amore (terminata) tra Diodato e Levante ha fatto chiacchierare il pubblico di Sanremo 2020. Le cose, però, erano state messe in chiaro da entrambi: Diodato ha spiegato che "Fai Rumore", brano vincitore della 70esima edizione del Festival, è dedicata anche a Levante, quest'ultima ha scritto la canzone "Antonio" per l'ex fidanzato, ma tra loro due non c'è nulla, se non una bellissima amicizia. Oltretutto, la cantante di "Tiki Bom Bom" è fidanzata con un altro ragazzo.

I due, dunque, non hanno mai nascosto di essere ancora in ottimi rapporti. E il settimanale Chi li ha paparazzati mentre si vedevano in un locale a Milano. Sorrisi e facce allegre mettono in evidenza come, in effetti, tra Diodato e Levante i rapporti siano davvero buoni.

Con loro, comunque, c'erano anche i rispettivi entourage: pare, dunque, che l'incontro tra i cantanti sia stato più lavorativo che altro. C'è qualcosa che bolle in pentola?

Diodato e Levante sono la dimostrazione vivente che l'amore può finire... Ma si può restare in buoni rapporti!

