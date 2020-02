Pete Davidson sulla storia con Ariana Grande: "È finita quando è morto Mac Miller"

Sono passati quasi due anni dalla rottura tra Ariana Grande e Pete Davidson, comico del Saturday Night Live. E dopo tutto questo tempo, Pete è tornato a parlare della fine della loro relazione.

Intervistato da Charlamagne Tha God, il 26enne ha confessato che la sua relazione con la cantante di "Thank U Next" è finita per la morte di Mac Miller, ex fidanzato di Ariana.

"Praticamente ho saputo che era finita in quel momento. È stato davvero orribile e non riesco a immaginare come ci si possa sentire" ha raccontato Pete. Una volta venuto a sapere che l'ex di Ariana era morto per overdose, sapeva che la cantante non sarebbe stata più la stessa e che avrebbe sofferto molto. Pete, però, ha capito il dolore della fidanzata e le avrebbe detto: "Sarò qui fino a quando non lo vorrai più."

In seguito, il comico ha spiegato che tra lui e Ariana le cose si sono fatte serie subito: i due hanno annunciato il fidanzamento solamente dopo poche settimane che si erano conosciuti e tutto è finito in quattro mesi. Pete ha anche raccontato che la cantante era davvero molto legata all'ex fidanzato Mac Miller.

"Tutto quello che so è che lo amava da impazzire e non stava organizzando uno spettacolo o altro. È stata una situazione terribile e prego ancora per la sua famiglia e i suoi amici" ha continuato Davidson, concludendo che, comunque, lui e Ariana sono ancora in ottimi rapporti.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!