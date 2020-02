Emma Marrone spiega perché si allena duramente: "Non è per una questione estetica"

Il 2019 è stato un anno pesante per Emma Marrone e i suoi fan le sono stati vicini in ogni singolo momento. Ora, fortunatamente, la cantante sta bene e nei momenti che condivide con i propri follower possiamo vedere spesso che si allena.

Dopo aver probabilmente ricevuto diversi messaggi da parte di chi crede che non abbia bisogno di allenamento, Emma ha deciso di dire la sua. E lo ha fatto tramite delle Instagram Stories, dove spiega che non fa esercizio per motivi estetici, ma legati alla salute.

"Per tutti quelli che mi dicono che non ne ho bisogno e che sono perfetta" ecco le parole della cantante di "Io sono bella": "Vorrei ricordar loro che non ci si allena solo per una questione estetica, ma anche per una questione salutare. Fa bene. Tra un po’ devo salire sul palco e deve essere tutto a posto. Volevo anche dirvi che la perfezione non esiste e menomale altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso."

Emma sarà all'Arena di Verona il 25 maggio 2020, nel giorno del suo compleanno, per un concerto speciale. Poi, a partire da inizio ottobre, la cantante sarà impegnata con il "Fortuna Live Palasport 2020", in cui attraverserà tutta l'Italia, da nord a sud.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!