Nicki Minaj in costume super hot per Carnevale

Nicki Minaj non smette mai di stupire e anche per Carnevale ha deciso di mascherarsi... seguendo il suo stile!

In occasione del carnevale di Trinidad, stato d'origine della cantante, Nicki si è presentata con un corsetto azzurro e argento, moltissimi gioielli, calze a rete, copricapo e ali pirotecniche sfavillanti. Il look della Minaj, completo di brillantini sul seno, non è passato inosservato.

Visualizza questo post su Instagram meet me on Tribe truck right now ♥️ Un post condiviso da Barbie (@nickiminaj) in data: 25 Feb 2020 alle ore 8:29 PST

La rapper di "Anaconda" era molto fiera del costume molto sexy, tanto che ha postato su Instagram diverse foto e video che la ritraggono durante i festeggiamenti del carnevale. Le foto fanno vedere Nicki insieme ad altri partecipanti alla sfilata, ma anche le persone accorse in strada per festeggiare.

Visualizza questo post su Instagram Proud Trini Un post condiviso da Barbie (@nickiminaj) in data: 25 Feb 2020 alle ore 2:59 PST

Nicki non ha mai paura di condividere i momenti della sua vita privata: infatti è di recente pubblicazione un video dove la cantante twerka, video che ha mandato i fan in visibilio ed è anche finita su un sito porno.

Inoltre, gli ultimi gossip dicono che la Minaj potrebbe essere incinta: un video sempre pubblicato sul suo Instagram mostra il neo-marito Kenneth che le accarezza la pancia...

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit!