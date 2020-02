Lo show di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl denunciato perché "troppo spinto"

Lo spettacolo che Shakira e Jennifer Lopez hanno offerto al pubblico durante l'halftime del Super Bowl di quest'anno ha ricevuto tantissimi elogi e continua a raccogliere visualizzazioni su Youtube. Ma, a quanto pare, non è stato apprezzato proprio da tutti.

La Federal Communications Commission (FCC), agenzia governativa degli Stati Uniti che regola la televisione, ha infatti ricevuto diversi reclami da parte di spettatori "turbati", che hanno definito lo spettacolo di TMZ Sports inappropriato, disgustoso e offensivo perché decisamente troppo spinto.

In una delle denunce si legge: "Lo spettacolo dell'halftime della scorsa notte è stato oltremodo inappropriato. Shakira sdraiata su un fianco che simula un atto sessuale, la Lopez su un'asta da spogliarellista, che si china mostrando il suo sedere. [...] È stato incredibilmente offensivo. I miei figli stavano guardando".

C'è chi parla di "orge simulate", spogliarello e pornografia borderline, cose che non dovrebbero mai essere mandate in onda in prima serata e durante un evento per famiglie. Un altro dice che voleva soltanto guardare una partita e non un film porno.

Insomma, lo spettacolo non sarà piaciuto proprio a tutti, ma intanto il numero di visualizzazioni del video continua a crescere...

