Tommaso Paradiso sulla vita da solista: "I dischi erano miei ma uscivano con il nome TheGiornalisti"

I Thegiornalisti hanno perso uno dei loro membri, il cantante Tommaso Paradiso a settembre 2019, dopo il concerto evento al Circo Massimo di Roma, organizzato per festeggiare i loro dieci anni di carriera.

Ma Tommaso, ospite di "L'assedio", ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova vita da solista, iniziata con il brano "Non avere paura". Il cantante ha spiegato che gli ultimi due album del gruppo, "Completamente Sold Out" del 2016 e "Love" del 2018, sono suoi, ma semplicemente usciti con il nome Thegiornalisti.

"Questa vita da solista me la sto vivendo da prima della scissione... Da prima della scissione ufficiale, diciamo così. Era già da un po' di tempo che stavo facendo musica da solo. I dischi non erano più dischi dei Thegiornalisti, ma dischi miei che andavano con il nome Thegiornalisti. Cioè "Love", "Completamente sold out"." ha dichiarato Paradiso, per poi parlare del rapporto che, ad oggi, lo lega agli ex compagni di gruppo.

Tommaso non ha nominato il batterista Marco Primavera, che si era detto arrabbiato per l'abbandono del cantante, che secondo lui sarebbe avvenuto solamente per motivazioni economiche. Ha parlato, invece, dell'altro componente dei TheGiornalisti: "Marco Rissa lo sento tutti i giorni. Siamo molto amici, ci vogliamo molto bene. Abbiamo fatto un pranzo l'altro giorno, ci siamo abbracciati, ci siamo chiariti. È stata una cosa che probabilmente doveva avvenire. Quando non puoi fermare alcune cose, poi la gente ovviamente dirà "Soldi". Invece niente, perché io ho un contratto che era lo stesso medesimo contratto sia come TheGiornalisti che come Tommaso Paradiso, non è cambiato nulla. Come tutti i rapporti quando c'è una fine, all'inizio c'è stata la reazione brusca. Poi quando il tempo passa, uno metabolizza la cosa, si pala e la verità viene a galla."

Tommaso Paradiso, oltre alla carriera musicale, sarà anche in televisione: farà infatti parte degli opinionisti del Serale di Amici 19.

