Vasco Rossi sarà in uno speciale di Diabolik, "Un colpo spericolato"

Cosa succede se unisci Vasco Rossi e Diabolik, il protagonista del fumetto ideato da Angela Giussani nel 1962? Un colpo spericolato!

Questo è il titolo di un albo speciale di 16 pagine del famosissimo fumetto, di cui il Blasco sarà protagonista. La storia sarà ambientata sulla nave che il 18 e 19 luglio ha portato i fan del cantante ai concerti di Cagliari del "Vasco Non Stop Live 019".

Purtroppo non sarà possibile acquistare lo speciale dedicato al Komandante in edicola: infatti, per averlo, bisognerà iscriversi al fan club ufficiale di Vasco e poi fare richiesta entro il 15 marzo 2020.

Il referente del Blasco Fan Club, intervistato da La Gazzetta di Modena, ha spiegato com'è nata l'idea di creare "Un colpo spericolato": "Lo sceneggiatore del fumetto ha avuto l’idea di ambientare la storia sulla nave che lo scorso anno ha collegato Milano con Cagliari in occasione del concerto di Vasco in Sardegna: proprio qui è avvenuto l’incontro tra i due miti, che quest’anno si celebrano dunque insieme attraverso questo progetto."

E Vasco ha commentato l'uscita dell'albo con un post su Instagram, affiancato da queste parole: "Che cosa posso fare adesso

Faccio finta di niente L'importante è che non se ne accorga La gente eh eh."

Chi di voi non vede l'ora di ricevere lo speciale?

