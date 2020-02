L'amore tra Elodie e Marracash va a gonfie vele: "Il rapporto più bello della mia vita"

Galeotto fu il set del video di "Margarita": l'amore tra Elodie e Marracash va a gonfie vele e, nel mezzo di un periodo da lei definito "bellissimo", la cantante ha raccontato alcune cose sulla sua relazione.

Intervistata dal settimanale Grazia, Elodie ha confessato di essere stata lei a scrivergli la prima volta: "Ci somigliamo, ma esterniamo le cose in modo diverso. Sul set del video di Margarita ero in costume, ballavo. Lui mi metteva a disagio. La sera poi gli ho scritto un messaggio per invitarlo a cena."

Dopo le prime uscite è scoppiato l'amore e la cantante di "Andromeda" ha ammesso di essere felice perché lui la aiuta molto, credendo in lei: "Crede in me. E lo fa perché è onesto, non perché è il mio fidanzato. Io vivo con i piedi per terra, lui guarda lontano. Lui mi porta su, mi fa respirare. Per me un rapporto deve essere così. Siamo amanti, amici, nemici, siamo tutto. Quello con lui è il rapporto più bello della mia vita. A 20 anni convivevo con un ragazzo di Lecce, mi comportavo come una signora. Oggi che ne ho quasi 30 sono più leggera, più ragazzina."

Quella con Fabio, vero nome di Marracash, non è dunque la sua prima relazione. Anche nella scuola di Amici Elodie si era fidanzata, con Lele Esposito, anche lui cantante. Riguardo a Lele, ha raccontato: "All’inizio mi sono legata a un ragazzo, Lele. Era molto diverso da me ma è stato il primo a credere nel mio talento insieme a Maria De Filippi. Per la prima volta, lì, ad Amici, in quel posto, mi sono sentita compresa."

